Juba vanasõna ütleb, et saun on vaese mehe tohter. Olgugi et arstiabi see ei asenda, ei ütle vast keegi ära isiklikust kodusest sanatooriumist, kus tervisliku lõõgastuse toel keha ja hinge kosutada. Küsimus ei peaks olema, kas, vaid millal saun püsti seada. Küll aga võib päevakorda tõusta arutelu, kas osta või ehitada.