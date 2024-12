HEA TEADA | Levinud vead, mida sauna ehitades vältida tasuks

Lava ja astmete planeerimisel peab jälgima teatud soovituslike mõõtmeid. Saunalava peaks disainima selliselt, et sauna üksi kasutades mahuks seal lahedasti ka lamama. Sagedasti tehakse lava kas liiga lühike või liialt kitsas, mis teeb seal lamamise ebamugavaks. Seega on soovitatav istumisala disainida ca poole meetrise sügavusega, kindluse mõtte ka natuke laiemalt. Lava pikkuseks võiks arvestada vähemalt 60 cm inimese kohta ehk ca 2 meetri pikkune lava peaks mahutama kolm inimest ja sobib ka üksinda lamamiseks.

Ei pea vist märkima, et nii ees-, pesu kui ka saunaruumi ehitus peab olema kvaliteetselt tehtud. Pesuruumis peab olema tagatud vee äravool ja ventilatsioon. Leiliruumis peavad saunalava ja selle seinad oleme ehitatud kvaliteetsest puidust. Saunalava ja istepingid valmistatakse tavaliselt lehtpuidust nagu näiteks haab või must lepp. Okaspuit võib leiliruumis muutuda liiga kuumaks ja hakata vaiku välja ajama.

Sagedasti otsustatakse raha säästmise nimel odavate materjalide kasuks, kuid pikas perspektiivis võivad kulud olla hoopis kõrgemad, sest pidevalt on vaja midagi parandada, korrigeerida või hooldada , et saun oma funktsiooni võimalikult hästi täidaks.

Sagedane viga, mida sauna ehitamisel tehakse on materjalide kokkuhoid või valede materjalide kasutamine. Näiteks otsustatakse sauna ehitades jätta kasutamata niiskustõke või säästa ventilatsioonilt. Kui ehitada saunamaja tuleb see rajada vastupidavatest ja tugevatest materjalidest, sest hoone välisosa puutub kõige enam kokku erinevate ilmastikuoludega, mis võivad sauna konstruktsiooni rikkuda.

Sauna ehitamisel võib järgida põhimõtet, vähem on rohkem. Väiksem leiliruum läheb kiiremini soojaks, selle kütmiseks kulub vähem energiat ja tehtavad ehitus- või remonditööd ei ole nii kulukad. Seega leiliruumi ehitamisel mõtle hoolikalt läbi kui tihti ja kui palju inimesi seda keskmiselt kasutama hakkab. Optimaalse suurusega saun on umbes viis ruutmeetrit, seega sauna ehitama või renoveerima hakates võiks selle suurusega arvestada.

Astmed võiksid olla sellised, et neile on mugav astuda. Kitsastele astmetele on liialt ebamugav astuda, mistõttu võiks astme laius olla 30-40 cm. Esimene aste võiks olla 30 cm kõrgusel, teine 40-50 cm. Viimase astme ehk lava ja lae vahe võiks jääda 120-140 cm, et vihtlemisel käsi ära ei lööks ning saunalava liialt klaustrofoobne ei tunduks.

Keris

Keris on iga sauna süda ja sellesse võiks ka vastavalt suhtuda. Nagu eelnevalt öeldud on liialt suure leiliruumi ehitamine probleemsem, kuna see läheb kaua soojaks. Leiliruumi kütmise kiirus sõltub suuresti kerise võimsusest, mistõttu tuleb valida soojusallikaks õige suuruse ja võimsusega keris.

Lihtne on otsustada odavama kerise kasuks kuid tuleb arvestada, et sellised kerised ei ole kuigi vastupidavad ja ka küttevõimsus ei pruugi olla piisav. See tähendab, et mõne aasta möödudes on vaja keris välja vahetada. Näiteks on kaubanduses saadaval liiga õhukesest roostevabast terasest valmistatud keriseid, mis ei pea kuigi kaua intensiivsele kuumale vastu. Puukerise küttekolle peaks olema võimalikult paksust metallist, sest nii see kestab kauem.

Elektrikerise puhul mängib rolli selle elektri tarbimine. Kerise valimisel arvesta, et ühe ruutmeetri kütmiseks kulub ligi kilovatt elektrivõimsust. Paljud inimesed ei taha ja viitsi küttepuude ostmise ja nende ladustamisega tegeleda, mistõttu otsustatakse elektrikerise kasuks. Seega, mida rohkem saunas käiakse, seda suuremad on elektriarved.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada