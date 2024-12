Ekspert vastab | Kõik, mida pead teadma köögi planeerimise, kujundamise ja tellimise kohta

6. Kui palju ruumi mul tegelikult köögi jaoks vaja on? Just nii palju, et mahuks ära köögis hädavajalik, milleks on pliit, valamu ja külmik, hea kui ka üks kapp. Tegelikkuses mahub köökidesse muidugi palju rohkem, kui eespool nimetatud.

4. Kas köögi planeerimiseks on vaja arhitekti või disainerit? Kust ma sellise inimese leiaksin? See oleneb inimesest. Paljudel on oma köögi osas kindel nägemus olemas, aga üsna palju kasutatakse ka sisearhitektide abi, kes on selle ala professionaalid ja aitavad asju teise nurga alt vaadata. Meie kui köögi müüjad oleme selles mõttes universaalsed, et oskame anda nii disaini- kui ka tehnilist abi, sest lisaks kenale välimusele peavad kõik uksed, sahtlid, kodumasinad jne olema üksteise suhtes õigesti paigutatud ja kasutatavad.

8. Kuidas valida köögitehnikat? Kas võin lähtuda ainult hinnast? Mida veel tähele panna? See on hästi individuaalne ja sõltub konkreetsest kliendist: kes on suurem kokkaja, see vajab paremate omadustega pliiti ja ahju, teisele on oluline, et need täidaksid kõige elementaarsemaid nõudeid. Üldiselt teeb tänapäeva köögitehnika mudelist sõltumata oma töö rahuldaval tasemel ära.

9. Kas köögitehnika peaks olema integreeritud või eraldiseisev? Millised on nende variantide eelised ja puudused? Enamasti kasutatakse tänapäeva köökides integreeritavat tehnikat. Põhjus on eelkõige köögi väljanägemises: ei taheta, et külmiku või nõudepesumasina uks köögis domineeriks. Samuti on kena, kui näiteks pliidiplaat on kaunilt tööpinnaga ühte tasapinda paigaldatud.

10. Olen kuulnud, et pistikuid peab köögis palju olema. Kuidas ma tean, kui palju mul neid vaja on ja kuhu need paigutada? Siin peaks klient oma peas läbi mõtlema, milliseid kodumasinaid ta tahab kööki paigaldada, aga tavaliselt piisab, kui pooleteise meetri kohta on kaks kahest pistikupesa.

11. Kust ma tean, kui palju sahtleid/kappe/riiuleid on piisav? Meie kogemus ütleb, et neid pole kunagi liiga palju.

12. Mida üldse eelistada, kas sahtleid, kappe või riiuleid? Siin on vastus lihtne, kindlasti sahtleid. Miks? Kujutage ette kahte kappi, üks sahtlitega ja teine hingedel ustega. Kui sahtlit avades saate sahtli tagaosas oleva asja kohe kätte, siis uksega kapist peate kõik selle ees olevad asjad eelnevalt välja tõstma ja seejärel ka tagasi panema, väga tüütu.

13. Kui sügavad peaksid kapid ja sahtlid olema, et asjad sinna ära mahuksid? Standardne mõõt on põrandakappide puhul 60 cm ja seinakappide puhul 35 cm. Seinakappide mõõt oli pikka aega 30 cm, aga uute, kapi põhja integreeritavate õhupuhastajate tulekuga on tekkinud vajadus sügavamate kappide järele.