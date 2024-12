Kuidas valida jõulupuud - kas harilik kuusk, hõbekuusk, nulg või hoopis potipuu?

Jõulupuu enamlevinud tüüpidest tasub teada järgmist:

Harilik kuusk on traditsiooniline ja klassikaline jõulupuu, populaarne Skandinaavias ja Ida-Euroopas. Puud on armastatud eelkõige tänu iseloomulikule, jõulutunnet tekitavale lõhnale. Kui sa oled inimene, kes armastab traditsioonilisi jõule ja kuuselõhna, siis on see parim valik. Oksad on nuluga võrreldes hõredamad, kuid kuuske on ikkagi lihtne ehtida ning ehted jäävad kaunilt rippuma.

Serbia kuusk on jõulupuuna hea valik ja seda eriti siis, kui otsid vaheldusena efektset jõulupuud. Serbia kuusk on hõberohelist värvi, sihvaka ja kitsa-koonuselise kujuga ning selle okkad püsivad puul kaua. Okkad on lamedad ja efektselt kahevärvilised – pealt tumerohelised ja alt sinakasvalged.

Hõbekuusk, tuntud ka kui torkav kuusk, ilukuusk ja sinikuusk, on armastatud oma sinakalt hõbedase värvitooni ja meeldiva lõhna tõttu. Ehtimist segavad pisut teravamad okkad, aga see eest ei vaju okkad ehete raskuse all longu.

Kaukaasia nulg on oma pikkade, pehmete ja sügavroheliste okastega Euroopas väga populaarne jõulupuu. Väidetavalt on tervelt 85% Euroopas müüdavatest jõulupuudest just Kaukaasia nulud. Mis siis teeb temast nii armastatud jõulupuu? Esiteks pakub ta pikalt silmailu, sest okkad püsivad puul peal ka siis, kui see on ära kuivanud. Teiseks on ka nulg mõnusalt lõhnav okaspuu ja on kuusele selles osas tugev konkurent.

Fraseri nulg sobib neile, kes otsivad midagi uut ja erilist - ta on väga dekoratiivne tänu okastele, mis on alt hõbedased ja pealt tumerohelised. Puu ei aja okkaid nii kergesti nagu harilik kuusk, kuid talle on iseloomulik meeldiv lõhn. Tänu sellele, et Fraseri nulg on kitsama võraga, sobib ta hästi ka väiksemasse tuppa. Samuti vajab ta vähem vett, kui teised puud. Kuna nulu oksad on tihedad ja ei torgi, siis on teda mugav ehtida.