Ratsuritäht, jõulutäht, hüantsint ja mini-okaspuud — kuidas hooldada jõulutaimi, et ilu jätkuks kauaks?

Jõulutäht ehk kaunis piimalill

Jõulutähe edukaks kasvatamiseks on ennekõike vaja teada, et juba taime poest koju viimisel tuleb teda kaitsta külma ning tõmbetuule eest. Taim on soovitav kinni pakkida ka juhul, kui poest autoni läbitakse vaid lühike vahemaa. Sobivaim kasvukeskkond jõulutähele on hästi valgustatud, tuuletõmbuste ja temperatuuri kõikumiste eest kaitstud kasvukoht. Sobiv kasvutemperatuur on + 18 kuni +23 kraadi.