Hea uni on tervisele äärmiselt oluline. Miljonid inimesed üle maailma kannatavad aga unevaeguste käes. Vahel võib halva une põhjustajaks olla ka kehv madrats, mistõttu tasub jälgida, et selle eluiga poleks tegelikult juba lõppenud. Kuidas aru saada, kas madratsi “parim enne” on möödas?