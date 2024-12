Miks ei tohi jõulutulesid ööseks või kodust lahkudes põlema jätta?

Enne kui hakkad valgusketti paigaldama, tasuks veenduda, et kõik vahelülid oleksid omavahel korralikult ühendatud ja juhe oleks terve. Valgusketti ei tohi panna väga kuiva kuuse ümber, sest see võib tekitada tulekahju. Ameerika Ühendriikides näiteks süttib igal aastal ligi 250 jõulukuuske. Seetõttu on oluline kontrollida valgustite seisukorda ning mitte jätta vooluvõrku ühendatud tulukesi järelvalveta.

Kindlasti ei tohiks jõulutulesid ööseks või kodust lahkudes põlema jätta. Aeg-ajalt võivad jõuluvalgustid lihtsalt üle kuumeneda ja elamisele ohtlikuks muutuda. Kui pistik on katsudes kuum, siis ühenda see elektrivõrgust lahti.

Praegusel ajal valmistatavad jõuluvalgustid on üldjuhul toodetud sulavkaitsega, seda juhuks, kui peaks tekkima lühis. Seetõttu on mõistlik vahetada aastaid vanad jõuluvalgustid uute vastu. Kui jõuluvalgusti mõned lambipirnid ei tööta, vaheta need kohe välja. Uued pirnid peavad kindlasti olema sama võimsusega.

Terrassil tasuks üle kontrollida ka ilmastikukindlad pistikupesad, kuhu võib olla sattunud vett või prahti. Juhtmeid ei tohi kindlasti paigaldada tihvtide, naelte või kruvidega. Niimoodi saab juhe kannatada ja võib tekkida lühis. Kinnita jõuluvalgustid isoleeritud konksuga.

Kui plaanid ka aias kasvavaid okaspuid põlevate tulukestega ehtida, jälgi kindlasti, et juhtmed oleksid maapinnast kõrgemal ega puutuks kokku vee, lume või mustusega. Enne tulede välitingimustes kasutamist tee kindlaks, kas need on selleks üldse sobilikud, sest mitte kõik jõulutuled ei sobi õue. Siseruumidesse mõeldud tuledel on õhuke isolatsioon, mistõttu ei ole nad ilmastikukindlad.

Allikas: foxnews.com

