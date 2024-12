Värvide valimine interjööri: vead, mida mitte mingil juhul teha ei tohiks

Koju värve valides on tüüpiline see, et värvi vaadatakse ainult väikeselt värvikaardilt ning otsus tehaksegi puhtalt selle põhjal. Siinkohal on hea teada, et heledad toonid mõjuvad suurel seinapinnal tumedamalt kui värvikaardil, tumedad toonid aga heledamalt.

Üks sagedane viga, mida värvide kombineerimisel tehakse, on see, et ei arvestata kõikide kodus esinevate toonide koosmõjuga, eriti kui need on sarnased. Võtame näiteks halli — võiks ju arvata, et elutoa hall kardin sobib kindla peale kokku halli diivaniga? Kui tegemist on aga grafiithalli kardina ja beežikashalli diivaniga, pole omavaheline klapp kuigi kindel.