Lihtsalt sellepärast, et traditsioonilised jõuluvärvid on punane ja roheline, ei tähenda, et see ilmtingimata kõikjale sobiks. Sisekujundajad soovitavad valida jõuluehted oma kodu sisustust silmas pidades. Jõulumeeleolu saab edukalt luua ka vähemlevinud toonidega — valge, pronksi, tumesinise, violetse või mõne teisega.