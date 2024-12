Seitse detaili, mis ei tohiks hea une nimel magamistoast puududa

Kui magamistuba on modernne, siis on patt magada madratsil, mis on üles ehitatud vanaaegsel tehnoloogial. Aeg oleks ümber lükata vanamoodne arusaam, et mida kõvem on madrats, seda parem on uni. On teaduslikult tõestatud, et see pole tõsi! Hea madratsi saladus seisneb selles, et see kohandub kehavormide järgi ja hoiab selgroo õiges asendis.