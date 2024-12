Kuidas muuta kodu hubasemaks? Võlu peitub lihtsates asjades

Sobita mõnda tuppa üks stiilne pink . Praegu lööb laineid trendikas ja maalähedane japandi stiil, mis on hubasuse sünonüümiks. Mõni jaapani ja skandinaavia stiili esteetikat ühendav mööbliese punutud pingi või tooli näol annab kindlasti ruumile pehmema ilme. Eriti populaarne on pinkide kasutamine magamistoas voodi jalutsis.

Kodu saab huvitavamaks muuta ka peeglitega . Nende abil on võimalik peegeldada ja võimendada erinevaid ruumis olevaid detaile, aga muuta ka ruumi ennast visuaalselt avaramaks. Peegel ei pea kuuluma ainuüksi esikusse või vannituppa - ka elutoas on see täiesti omal kohal!

Väga tähtis on ka värvivalik. Tuleb valida toonid, mis aitavad teisi toas olevaid toone rõhutada. Värvide kõrval on väga olulised veel tekstuur ja mustrid. Need kolm detaili peavad olema tasakaalus. Ja kui oled tüdinenud trendikatest beezidest ja hallidest, ei keela keegi värvida magamistuba näiteks pastelselt siniseks või roheliseks - peaasi on end kodus hästi tunda!