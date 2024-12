Kuidas lihtsate vahenditega eluaseme väärtust suurendada?

Lihtne remont võib müüjale märkimisväärselt ära tasuda. Näiteks võiks üle värvida juba määrdunud ja kulunud ilmega seinad või põrandad. Seinavärv ei tohiks domineerida: populaarsed on neutraalsetes toonides pinnad, mis mõjuvad puhtalt ja rahustavalt. Tugevad kontrastid, nagu must või punane, võivad pigem mõjuda ehmatavalt.

Vii läbi väike korrektuur kodutekstiilides. Kui sul on erksavärvilised tapeedid, kardinad, padjakatted, laudlinad, päevatekid, kus korduvad erinevad lillemustrid, siis on seda ilmselgelt liiga palju ja see tekitab visuaalse segaduse. Hea nõuanne on: kui seinad on ühevärvilised, siis tekstiil võib olla mustriline ja vastupidi. Kui sa soovid jätta kirju tapeedi, siis vaheta kardinad ja muu kodutekstiil neutraalsemate ühevärviliste vastu. Vaata üle kindlasti ka kardinate pikkus: enam ei ole 80-ndad, kus kardinad lõppesid poole radiaatori juures.