Elutuba soojemaks ja isikupärasemaks vaibaga

Vaip peaks ulatuma tooli jalgade alla ka siis, kui tool on pisut lauast eemale nihutatud ja kui inimesed sellel istuvad. Kui tegemist on lahtikäiva lauaga, võiks laud oma pikendatud olekus vaibale ära mahtuda. Nii on mööbel ühtlasel tasapinnal ja ka visuaalselt tekib nauditav tervik. Mis puutub vaiba kujusse, siis võiks see olla kookõlas ümbritseva ruumiga. Kandiline vaip on kõige turvalisem valik. Ümara laua alla sobib aga ka ümar vaip.