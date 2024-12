FOTOD | Idülliline maakodu, mille noor pere on oma kätega taastanud

Saja-aastasesse Rämmi tallu on end sisse seadnud noor pere: Älis (32) ja Valter Heinleht (33) ning nende kolm last. Esivanematelt päritud maja on jõudu mööda korrastatud ning talu taastamisel on üles näidatud suurt austust vanade esemete ja ajalooliste detailide vastu.