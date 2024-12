Aasta värv 2025 on pehmelt harmooniline „kohvivaht“

Mocha Mousse on meeldejääv pehme beežikas pruun toon, mis viib meie meeled rändama naudingutesse, mida pakuvad hõrgud kohvi- ja kakaonoodid. Pantone värviinstituudi direktrissi Leatrice Eisemani sõnul väljendab see värv meie igapäevast soovi naudinguid kogeda. Ja miks mitte siis ümbritseda end uuel aastal selle klassikaliselt lihtsa, ent samal ajal tõeliselt hõrgutava tooniga? Kreemikalt pehme Mocha Mousse on kodudes igati tervitatav toon ning juba kõrgelt hinnatud trendikates wabi-sabi ja Japandi stiili esindavates interjöörides.