Ehitusgiid on abiks kodu ehitajale ja renoveerijale ning juhendab, milliseid lube või kooskõlastusi on vaja

Giid teeb nõuete ja juhendite leidmise, nendest arusaamise ning järgimise lihtsamaks. Ehitusgiidi kodulehel võid julgelt uurida, „milliseid pabereid on vaja määrida“, kellega suhelda ja kui mahukat projekti vajad oma kodumaja ehitamiseks või uuendamiseks.

„Ehitusgiid koondab ja nö tõlgib ehitusega seotud tegevused ja enim seotud õigusaktid tavalisele inimesele arusaadavasse keelde“ selgitab ehitusgiidi koostamist juhtinud Kliimaministeeriumi ehitustegevuse valdkonnajuht Liisi Pajuste. „Senine tagasiside giidile on olnud ainult ülivõrdes, ääremärkusega, et seda oleks juba ammu vaja olnud! „ lisab Pajuste.

„Eeskätt aitab ehitusgiid inimesi, kes puutuvad ehitamisega elu jooksul kokku vaid üksikud korrad“ sõnas Pajuste. „Ehitamine on suur ja keeruline investeering, seega aitab giidis toodu riske ja ootamatuid kulutusid vähendada. Näiteks maja renoveerimisega alustamisel leiab kiiresti juhised, mida tuleb silmas pidada, milliseid seadusi järgida ning milliseid lube või kooskõlastusi vaja on. Samuti aitab giid ühtlustada omavalitsuste ja erinevate ametkondade praktikaid lubade andmisel. Juba täna viitavad osad kohalikud omavalitsused oma kodulehel ehitusgiidile“ täpsustas Pajuste.

Ehitusgiidi loomine on osa laiemast Kliimaministeeriumi eestveetaval elukeskkonna parendamise ja ehitusvaldkonna digitaliseerimise protsessist. See hõlmab ehitisregistri järjepidevat kasutajamugavuse parandamist, et tegevuste kavandamisel koondada kokku parim praktika, teadmised ja nõuded.