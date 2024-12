FOTOD | Mereäärne kodu Pirital lummab ajatu interjööri ja avara terrassiga

Kuigi kortermajal on kolm korrust, siis ühest peauksest sisse astudes on kõikide korterite uksed vaid ühel korrusel ning tegemist on hoonega, mis on sisult pigem ridaelamu kui kortermaja. See andis väga hea impulsi luua nn modernne linnamaja – sisenedes ei ole kordagi tunnet, et tegemist on kortermaja ühe ühiku, vaid pigem hubase majaga.