Talvine elektriohutus: kuidas jõulutulesid niiskes keskkonnas õigesti kasutada

Kui ikkagi on vaja eemalt toide tuua, siis võib kasutada selleks pikendusjuhet, kuid ainult sellist, mis on loodud välistingimustes kasutamiseks. Pikendusjuhe peaks olema piisavalt pikk ning üksteise külge ei tohiks ühendada mitut pikendusjuhet järjest. Vastasel juhul võib tekkida elektrisüsteemis ülekoormus.

Kuidas kinnitada jõulutulesid nii, et need pidevalt alla ei kukuks ja päriselt ka püsima jääks?

Näiteks on välistingimustes kasutamiseks loodud IP65 või IP44 klassi tuled, kus esimene number tähistab tolmu ja tahkete osakeste kaitset ning teine ​​vesi- ja niiskusekindlust. Mida suurem on kaitseklassi number, seda parem on ka kaitse.

Lisaks võib tavaline pikendusjuhe muutuda pika peale päikese käes rabedaks ja selle isolatsioon võib saada kannatada. UV-kiirgus võib omakorda mõjuda ka juhtmete plastmaterjalile, suurendades kahjustuste riski veelgi.

Mis juhtub olukorras, kus kasutan jõulutulede elektrikontakti ühendamiseks tavalist pikendusjuhet ja pikendusjuhtme pesasse satub lund või vihma?

Nõuetekohase elektrisüsteemi puhul peaks sellisel juhul kindlasti reageerima rikkevoolukaitse (eeldusel, et see on olemas) või kaitseautomaat. Kindluse mõttes tuleks pikendusjuhe võrgust koheselt eemaldada ja lasta see spetsialistil üle vaadata.

Kehvemal juhul kaitseseadmed vee sattumisel pesa klemmidele ei reageeri ning lühise tulemusena hakkab pikendusjuhe ja kogu sellele eelnev toiteahel kuumenema, mille lõpptulemuseks võib olla tulekahju. Küll aga, kui elektrisüsteem on nõuetekohane, siis sellist olukorda tekkida ei saa.

Ohutuse mõttes on mõistlik asetada pistikupesa maapinnast kõrgemale või katta see varjualusega, et vältida kokkupuutumist vee ja mustusega.

Kui jõulutuled on pimedal ajal kogu aeg vooluvõrku ühendatud, siis kas nad „põlevad“ ka kiiremini läbi?

Igal lambil on oma eluiga ehk tootja poolt määratud keskmine põlemisaeg. Kui valgusti pidevalt põleb, siis kulub ka lambi eluiga kiiremini. Samas on lampidel ette antud ka teine piirväärtus, milleks on sisse-välja lülituste arv. See tähendab, et pidev sisse-välja lülitamine mõjub lambi elueale samamoodi lühendavalt ja võib lambi isegi kiiremini läbi põletada.

Jõulutulesid kasutatakse siiski suhteliselt lühikest aega (keskmiselt paar kuud aastas), mistõttu pole jõulutulede eluea mõttes väga vahet, kas valgustus põleb kogu aeg või mitte – pigem on küsimus elektrikulus.

