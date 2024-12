FOTOD│Selgusid Eesti suurima kodu- ja aiakonkursi võitjad: auhindadega pärjati 16 erilist kodu ja aeda

Teisipäeval, 3. detsembril kuulutati Rahvusooper Estonia Valges saalis välja konkursi võitjad. Aasta kodu tiitli koos 2500 euroga Swedbankilt pälvisid Külli Kraner ja Jako Kruuse Tallinnast Meriväljalt hubase ja samas minimalistliku kodu loomise eest. Teise peapreemia – 2500 eurot firmalt Kvatro Kinnisvarahalduselt - said Margot ja Martin Mõik Kurna külast muldpõrandaga olnud vanasse majja õdusa kodu loomise eest.

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Aita Kivi sõnul domineerisid enim väljapeetutena Skandinaavia stiilis, kohati Jaapani mõjutustega kodud. „Palju on suuri puhtad pindu, läbi kahe korruse ulatuvaid klaasseinu ja hoolega valitud valgusteid. Isikupära toovad sisse perereliikviad, isetehtud asjad või hoolega valitud esemed taaskasutusest, suured lopsakad toataimed.“

Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula rõhutas, et tänavu osales konkursil varasemast rohkem kodusid vanades majades. „Noored pered naudivad ajastu detailide esile toomist Kadriorus ja Nõmmel, vanavanemate maamajade ja suvilate taastamist. Oli kodusid ka erilisel pinnal – vanas koolimajas või nõukogudeaegses lehmalaudas.“

Mis puutub aedadesse, siis ühe žürii liikme, aiandusekspert Kersti Rannamäe sõnul on hakatud hindama looduslikkust ja aias lubatakse julgelt olla ka metsikumatel nurgakestel. „Endale ise toidu kasvatamine on aina populaarsem ning leidlikult osatakse kasutada tarbetaimi.“

Külli Kraneri ja Jako Kruuse Merivälja maja valmis 2022. aastal ja seda planeerides mõeldi eelkõige pereliikmete elustiilile. Õdusate valguslahendustega kodus on palju sisseehitatud kappe ja garderoobe, kus hoiustada hobidega seotud varustust, et üldilme püsiks minimalistlik. Eelistatud on naturaalseid materjale.