ITAALIA REMONDIBLOGI | Vannitubade planeerimine, suur ostureis ja kohustuslik bidee

Muidugi on Itaalias tavaline, et ehitajad, insenerid ja kõik inimesed, kellega kokku puutud ja kes kuulevad, et sa kodu renoveerid, tahavad sind saata mõne oma tuttava ehituspoodi ja ise rõõmsalt kaasa tulla ja aidata plaate valida. Alguses mõtlesime, et vaatame ikka esmalt ise poodides ringi, et näha, mida üldse pakutakse ja mis hindadega ning pärast kui aega jääb ja ülevaade turuolukorrast selgem, siis külastame mõnda tuttavate soovitatud väiksemat salongi. Kuna käsil on korraga kahe korteri renoveerimine, siis tuleb ka kulutused võimalikult madalal hoida ning esmajoones oli plaan vaadata üle suurte kaupluskettide sooduspakkumised. Muidugi omal käel suurde ehituspoodi minnes võid sattuda ka ootamatult Versace plaadipoodi. Pealtnäha täiesti suvaline laohoone Globo peitis endas näiteks väga luksuslikku ehituskabamaja, mis oli tõenäoliselt nii überkallis, et isegi hinnasilte ei julgetud välja panna.