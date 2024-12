Elektriarve liiga suur? Lihtsad nipid, kuidas elektrikulusid vähendada

Radiaatorite termostaatide kasutamisel tähendab 1 kraad temperatuuri vähendamist küttekulude vähenemist 5% võrra. Radiaatorid ei pea kogu aeg huugama. Kodust tööle-kooli lahkudes keera radiaatorid režiimi peale, kus nad ainult vajadusel lülitavad end sisse. Koju tulles on küll mõnus, kui maja on soe, ent küttekulusid vähendab selline tegevus märgatavalt.

Kodusest elektrikasutusest kulub keskmiselt 5–10% seadmetele, mis ei tee kasulikku tööd, vaid on jäetud ooterežiimile, näiteks monitorid, telerid, digiboksid, muusikakeskused vms. Neid seadmeid välja lülitades väheneb ka elektritarbimine. Kodust lahkudes lülita need täiesti välja või ühenda vooluvõrgust lahti. Üldine reegel kodus võiks olla ka see, et kui keegi telerit enam ei vaata, siis lülitatakse see välja.