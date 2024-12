Mitte kõik kingid ei rõõmusta saajat! Milliseid esemeid on targem kingikotti mitte pista?

Maitsed on erinevad. Kodu on üldiselt koht, mida armastame ise kujundada, mistõttu on kodukaubad kingituseks üldjuhul riskantne valik. Lõhnaküünlad, valet värvi pleed või liigset hooldust vajav taim - keegi meist ei soovi oma lähedast üllatada kingiga, mis teda ei rõõmusta.