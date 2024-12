Vale kütmine toob kaasa tulekahjude arvu kasvu. Kuidas kütta ahju ohutult?

Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui kütmisest on mõni aeg möödas. Seda tihti kahjuks ei teata. Köetakse ahjutäis ära, kuid ahi on ikka jahe. Pannakse siis juurde teine ja kolmaski ahjutäis. Selle tagajärjel kuumeneb ahi üle, soojuspaisumisel võivad tekkida ahjuseina praod, aga süttida võib ka ka tahm. Reeglina on selleks ajaks juba sügav öö käes ja kõik magavad.