Kümme viga, mida lindude söötmisel kõige rohkem tehakse

4. Leiva ja saia söötmine lindudele

Leib ja sai on küll tehtud teraviljadest, kuid tegemist on siiski väga tugevalt töödeldud toiduainega, mis sisaldab mitmeid lindudele ebavajalikke aineid. Teised teraviljatooted nagu küpsised, vahvlid ja saiakesed on lindude jaoks täielik rämpstoit. Nad võivad neid küll näljaga süüa aga ei saa sealt midagi vajalikku. Vale toit võib rikkuda lindude tervise. Eriti ohtlik on see kevadisel poegade kasvatamise ajal, sest linnupoegade organism on rämpstoidule palju tundlikum.