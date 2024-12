Milliseid rulle ja pintsleid soovitab elukutseline maaler?

Milliseid maalritarbeid sa oma töös kasutad?

Olen peaaegu kogu oma maalrina töötamise aja jooksul kasutanud Rootsi tootja Anza tooteid. Olen äärmiselt nõudlik oma töötulemuse suhtes. Anza Pro kvaliteet on stabiilne ja tooteid on mugav kasutada. Valik on väga lai – pintslid, rullid, pahtlilabidad, tapeetimise tööriistad jne. On tunda, et Anza Pro teeb toodete täiustamisel ja arendamisel koostööd proffidega. Samas sobivad need ka ideaalselt tavakasutajale. Anza Prol on ka innovatiivseid tooteid, mida leiab ainult nende valikust.

Mis vahe on kvaliteetsel ja vähem kvaliteetsel pintslil ning rullil?

Ma ei ole nii rikas, et osta odavat ja kehva töövahendit. Anza Pro maalritarbeid saan kasutada aastaid, kui need pärast kasutamist korralikult pesta. Üks rull on mul olnud kasutuses lausa neli aastat, ilma et oleks ära kulunud!

Väike nipp! Pintslid, rullid ja ka riided saan lihtsasti puhtaks Tikkurila Pensselipesuga.

Peamine mure vähekvaliteetsete rullidega on see, et need kipuvad karva ajama ning värvitud pind jääb rullitriibuline. Rikutud pind tuleb sel juhul uuesti lihvida ja üle värvida. See on aga suur aja- ja töökulu, mida saab kvaliteetseid tooteid valides vältida. Anza Pro rullidega värvides ei pea kindlasti topelt tööd tegema.

Vähekvaliteetsel pintslil võivad aga olla harjased ebaühtlase pikkusega, kaardus eri suunda või lausa lahti. Kõik see mõjutab töö kvaliteeti. Anza Pro pintslid on enamasti sünteetilise harjasega, mis on ühtlaselt koos ja tugevalt kinnitatud. Need sobivad kõikide värvitüüpidega ja valikus on erineva pehmuse ning kujuga pintsleid. Nn purustatud või koonusesse lõigatud pintsliots jätab ühtlase ja sileda jälje. Pintslid mahutavad palju värvi, mis annab ka ajavõidu pintsli värvi sisse kastmisel.

Anza Pro rulli ja pintsli käepide on pehmelt kummine ning ergonoomiline. Töötades käsi ei väsi ja tööriist püsib kindlalt käes.

Mille järgi teed Anza Pro rullide hulgast tööde jaoks valiku?