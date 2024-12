FOTOD | Ühetoaline korter, mis on kujundatud lummavalt pehmes japandi stiilis

Elutoas loovad mõnusalt pehme atmosfääri erinevad tekstiilid ja tekstuurid. Ruumi keskpunktiks on suur pehme vaip, mida täiendab bukleekangaga kaetud tugitool. Pehme, erinevatest beeži ja valge varjunditest koosnev tonaalsus on laenatud trendikast japandi stiilist.

Nutikas nipp väikesesse elutuppa - panipaigad on siin lahendatud pika ja kitsa kummutireaga, mis võtab vähe ruumi ent mahutab palju vajalikku. Seinapind tasub mahukate kappide arvelt tühjaks jätta, et saaksid seda dekoreerida fotode ja kunstiteostega.

Köök on lihtne, kuid piisavalt avar, et sinna mitmekesi sööma mahtuda. Siingi on märksõnadeks maalähedased, üksteisega harmoneeruvad toonid, mis on justkui pärit ühelt värvikaardilt. Erksaid kollaseid, punaseid ja siniseid siit ei leia. Ainsaks värvilaiguks on rohelised taimed.