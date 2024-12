Võimsad ja universaalsed käsitolmuimejad Xiaomi Vacuum Cleaner G20 ja Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max

Väga oluline universaalsust iseloomustav näitaja on tolmuimeja konstruktsiooni kontseptsioon, millest olenevalt saab tolmuimejad põrandale seisma asetada või kinnituse abil seinale riputada. Põrandale asetatavatel juhtmeta käsitolmuimejatel on kaks mugavusaspekti: sellele on lihtne leida hoidmiskohta ja koristades saab peatuda ning tolmuimeja keset tuba seisma jätta, pealegi on neil erinev tasakaalumoment, mistõttu tuleb käel töötades taluda väiksemaid koormusi (nende mehhanismid ja tolmuavad asuvad massiivse käepideme alaosas). Teine kontseptsioon (artiklis kirjeldatud selle kontseptsiooni esindajad: tolmuimejad Xiaomi Vacuum Cleaner G20 ja Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max ) on varstolmuimejad, mille imemismehhanism ja tolmumahuti asuvad käepideme ülaosas. Selline konstruktsioon muudab seadme universaalsemaks ja paindlikumaks, tegelikult on need kaks-ühes-mudelid, ühendades endas vars- ja kompaktse käsitolmuimeja. Nende suureks eeliseks on võimalus ilma lisapingutusteta imeda tolmu kõikidel tasanditel, raskesti ligipääsetavates kohtades (laelt, seintelt, riiulitelt jm), autodes jne. Selle kontseptsiooni universaalsus on tublisti suurem. Miinused: kuna tolmuimejad paigaldatakse tavaliselt seinakinnitustele, ei saa neid ükskõik kuhu jätta ja ka käele rakendub suurem koormus.

Olen proovinud päris paljusid käsitolmuimejaid ja ütleksin, et käsitolmuimejate puhul on olulised kaks omadust:

Käsitolmuimejate, mida kutsutakse ka varstolmuimejateks või juhtmeta tolmuimejateks, valik on tõesti suur – segadusse ei aja üksnes mudelite valik, vaid ka konstruktsiooni kontseptsioonid. Sellised tolmuimejad on ülipopulaarsed, sest need on tõelised kiirreageerimisüksused. Ka siis, kui teie kodus töötab robottolmuimeja, tuleb ette olukordi, mille korral käsitolmuimeja marjaks ära kulub (kui tuleb kähku väike ala puhastada, imeda tolmu diivanilt, tugitoolidelt, madala mööbli alt, kuhu robot ei pääse, puhastada kitsaid vahesid, riiuleid jm). Seetõttu soetatakse väga sageli nii robottolmuimeja, mis muudkui rügab tolmu imedes ja põrandat pestes, kui ka käsitolmuimeja, mis alaliselt laadijaga ühendatuna seisab kuskil nurgas kui töövalmis valvur ja ootab oma etteastet.

Imemisvõimsus, tarvikud ja muud omadused

Tolmuimejad Xiaomi Vacuum Cleaner G20 ja Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max on suure imemisvõimsusega, mis nende tolmuimejate kirjelduses on toodud õhuvattides (AW) ja paskalites (Pa). Õhuvatid näitavad peamootori imemisvõimsust, mida arvutatakse õhuvoolu ja vaakumi suhte alusel. Tavaliselt iseloomustavad paskalid tolmuimeja tekitatavat maksimaalset vaakumit, mida võib saavutada vaid ideaalsetes tingimustes, seega on õhuvatid praktilisem näitaja – reaalsem mõõtühik. Aga kui tootja esitab mõlemad mõõtühikud, on lihtsam võrrelda, mida tolmuimeja tegelikult suudab.

Umbes 200 eurot maksva käsitolmuimeja Xiaomi Vacuum Cleaner G20 imemisvõimsus on 150 AW (maksimaalne pealevool 25 000 Pa). Sellel on 0,6-liitrine tolmumahuti ja mahukas 3000 mAh aku. Komplektis on suur põrandat valgustav pöörlev hari, otsik pragude jaoks, harjaga otsik (tolmu imemiseks keerulistelt pindadelt), väga suurel kiirusel pöörlev väike hari pehme mööbli puhastamiseks. Selle tolmuimeja korpus on valget värvi.

Umbes 300 eurot maksva käsitolmuimeja Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max imemisvõimsus on 180 AW (maksimaalne pealevool 25 000 Pa). See on Xiaomi võimsaim tolmuimeja.

Sellel on 0,6-liitrine tolmumahuti ja mahukas 3 000 mAh aku. Komplektis on suur põrandat valgustav pöörlev elektrihari, otsik pragude jaoks, harjaga otsik tolmu imemiseks keerulistelt pindadelt, väga suurel kiirusel pöörlev väike elektrihari pehme mööbli puhastamiseks, otsik lemmikloomade karvade kammimiseks, painduv voolik, mille abil ulatub puhastama ligipääsmatuid või kõrgel asuvaid kohti. Selle tolmuimeja korpus on halli grafiidivärvi, lisaks on sel veel ekraan, mis näitab aku laadimistaset ja valitud imemisrežiimi.

Nii et Maxi versioon on võimsam ja komplektis on rohkem tarvikuid.

Mõlemat tolmuimejat saab kinnituse abil seinale paigaldada (komplektis olemas) ja on ka kohad tolmuimeja tarvikute jaoks.

Kuidas Xiaomi Vacuum Cleaner G20 ja Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max töötavad?