Ideid – kingikotti või aksessuaariks koju

Eclipse’i lauanõude kollektsioon on inspireeritud Põhjamaade loodusest, kuhu on põimitud kargus ja leebus. Eclipse’i kollektsioonis Gold on lauanõude servad kaetud kuldse värviga, mis lisab nõudele elegantsust ja pidulikkust. Tooted on valmistatud käsitsi puhtast Läti savist, kasutades traditsioonilisi meetodeid ja materjale. Lauanõud on klaasitud ja karastatud temperatuuril 1000 ℃ ning on kuumuskindlad kasutamiseks nii ahjus, mikrolaineahjus kui ka nõudepesumasinas. Eclipse’i sari on saadaval Perenne Interiori poes Tallinnas Kalaranna 15/17 ja e-poes perenne.ee.