ENNE JA PÄRAST | Euroremonditud magamistuba nõukaaegses paneelikas sai uue ja värske ilme

Põhisüüdlane selles oli põrand, mis liikus ja kriuksus ning vajas vahetust. Kui juba teha põrand täiesti otsast peale, võiks ju vaadata, mis need seinad teevad. No ja laed olid ka igas toas eraldi ooper. Ees ootas täielik renoveerimine – eesmärgiks kasutada maksimaalselt naturaalseid lahendusi. Just täpselt niipalju, kui kaasaegne ehitus seda võimaldab.