FOTOD | Värvikate aktsentidega kodu, mis näeb välja nagu kunstigalerii

97 ruutmeetrise korteri esik ei kuulu just kõige tavapärasemate hulka. Selle asemel, et sisse seada mahukas garderoobikapp, on hoopis mindud lihtsamat teed. Seintelt leiab vanad head nagid ja tekkinud ruumi arvelt on koht leitud hoopis pisikesele lauakesele — esiku keskel üsnagi ootamatu, aga vägagi tervitatav detail. Tähelepanu väärivad laheda disainiga lauajalad.