Küttepuud võivad olla stiilseks sisustusaksessuaariks - 10 head ideed!

Kindlasti leidub igas kodus mõni kasutamata koht, kuhu puuriit sisse seada. Hubasem ilme on garanteeritud!

Ajal, kus raamatud on kolinud tahvelarvutisse, võib riiulid muuta hoopis küttepuudele sobivaks kohaks!

Hea näide, et kaminapuude alus võib olla suurepärane sisustuselement!

Kui ruumi on väga palju, võibki tuppa terve puuriida laduda - ka kuuri all on vähem käimist.