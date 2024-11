Elektririketest põhjustatud tulekahjud: millised on suurimad ohukohad meie kodudes?

Igal aastal tuleb ette õnnetusi ja tulekahjusid, mis on tingitud elektripaigaldiste või -seadmete valest kasutamisest, nende puudulikust hooldamisest või hooldamata jätmisest. Mullu sai Päästeameti andmeil elektrist alguse vähemalt 145 eluhoonetulekahju. Eriti aktuaalne on teema just talvisel ajal, kui kasutuses on elektriradikad ja soojapuhurid.