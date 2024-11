Tõenäoliselt pole palju inimesi, kes ütleks, et neil on köögis tohutult ruumi üle. Kuna köögis on ruum nii-öelda hinnas, siis kasuta ära kõikvõimalikud kohad erinevate kappide jaoks, milles saad asju hoiustada. Kasuta ka lükandriiuleid ja nurgakappe. Niisiis tasub kööki planeerida hoolikalt ja targalt.