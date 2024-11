Vannitoa kappidesse ja riiulitele kipub ikka kogunema tooteid, mis on harva kasutusel ja mis lõpuks ka oma “parim enne” tähtaja ületavad. Võta kõik pudelikesed, karbikesed ja tuubikesed kappidest välja. Sorteeri ära need, mida kasutad sageli. Viska minema tooted, mis on aegunud ja vanad. Need hügieenivahendid, mis on kõlblikud, aga mis mingil põhjusel ei meeldi, anna kellelegi teisele, kes neid soovida võiks.