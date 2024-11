ENNE JA PÄRAST | Vana ahju võib värvimise või krohvimise asemel hoopis üle plaatida

Esiteks muidugi sellepärast, et kahhelplaat on pestav ja lihtsasti puhastatav. Kui peres on väikesed lapsed, on see kahtlemata argument mistahes ruumis. Elutoa kaminaks muudetud krohvitud ahi ongi tänaseks saanud endale rohelised ja mustad vildikatriibud ja ootavad ülekrohvimist. Ilmselt saab see töö ette võetud paari aasta pärast, kui väike kunstnik on juba veidi suuremaks sirgunud ega soovi enam kõiki pindu Jackson Pollocki stiilis maalingutega kaunistada.