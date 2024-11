FOTOD | Aatomik on väike, aga võimas elumajast ja saunast koosnev ehitis

Väiksemate elamispindade populaarsus on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, eriti suvitamise kontekstis. Minimaja pole pelgalt suuruse poolest vähendatud elamu, vaid hoolikalt läbimõeldud arhitektuuriline manifest: justkui kutse teadlikumale elule, kus iga detail on tähendusrikas. Aatomik JP23 maja koosneb kahest moodulist (elu- ja saunamaja), mida on võimalik ka eraldiseisvate minimajadena kasutada. Mõlemad on 10,5x3,5x3,5m suurused ristküliku kujulise põhiplaaniga mahud.

Väikemaja disain on tihti minimalistlik ja puhas, rõhutades looduslikke materjale ja avarust. Nii ka Aatomik JP23-l. See loob rahuliku ja harmoonilise atmosfääri, mis kutsub lahti ühendama igapäevaelu kiirest tempolt. On põnev jälgida, kuidas väikemaja disain vastab kaasaegse inimese vajadustele. Kuidas see mõjutab meie suhet asjadega ja ruumiga? Kas väiksem kodu tähendab ka vähem tarbimist ja rohkem vabadust?

Turul on saadaval laia valik erinevaid väikesi aia-, sauna- ja väikemaju. Disainilt on need pigem kulutõhusaks optimeeritud, vastates ettekujutusele ideaalsest puhkemajakest „Alpi mägiküladest Soome mökkideni“. Õnneks pakub andeka ja minimajade ruumi nutikalt väänava arhitekti ning Aatomik Majade majatehase õnnestunud koostöös sündinud Aatomik JP23 nüüd võimaluse ka nõudliku maitsega kliendile „valmis riiulist“ omale sobiv leida.

Hoone on ehitatud CLT-st, seinte ja katuse paneelid on väljastpoolt soojustatud. CLT sisepinnad on viimistletud puiduõliga. Hoone kaks moodulit ehitati valmis tehases ja liideti tervikuks paigalduse käigus. Hoone on paigaldatud kruvivundamendile.