AM Furnituur – kõik vajalik ühest kohast!

AM Furnituur tegutseb aastast 1998. Ettevõtte asutaja Aigars Lūks on öelnud: „Mööblifurnituuri lugu on lugu inimestest, sest ainult inimese vajadusi mõistes saame aidata luua kaasaegsesse eluruumi funktsionaalset mööblit.“ Just need sõnad on aluseks kõigele, mida ettevõte esindab, pakkudes klientide vajaduste ja soovide täitmiseks laia sortimenti, kõrgeima kvaliteediga tooteid ning kiiret ja probleemivaba tarnet.

Viis korda rohkem ruumi

„Asusime enne Peetris, aga 2023. aasta jaanuaris kolisime siia – meil on siin viis korda rohkem ruumi, kui enne oli,“ räägib AM Furnituuri turundusjuht Yulia Kopchik, samal ajal salongis erinevatele toodetele viidates ja neid tutvustades. „Siin on meil suurem salong ja palju rohkem laopinda, mis on väga oluline, sest nii saame kohapeal rohkem materjale hoida. Rääkimata sellest, et nüüd mahuvad salongi kõik näidised – asjad on ühes kohas.“

Terviklahendus ühest kohast

AM Furnituuri eesmärk ongi luua selline koht, kust inimene saab inspiratsiooni ja samas kõik materjalid ning detailid, mida soovib kasutada, kohapeal põhjalikult üle vaadata. „Näiteks kui planeerid kööki, siis siin pole ainult mööbel ega tööpinnad, vaid ka valamud, segistid, kubud – kõik, mis kööki vaja,“ toob Yulia ühe näite. „Sama kehtib muude ruumide kohta. Meil on olemas terviklahendused garderoobi, vannitoa või magamistoa jaoks – kohapeal saab uurida materjale ja valida endale näiteks just selline kapp, mida vaja. Muu hulgas pakume ka lükand- ja raamuksi ning erinevaid klaassisusid, mis on tänapäeval modernne ning stiilne lahendus. Siin saab kõik detailid üle vaadata ja pildi silme ette, kuidas kõik omavahel sobib. Oluline on ka see, et kliendil on võimalik materjale oma käega katsuda. Meie eripära ongi see, et inimene saab ühest kohast terviklahenduse, materjalidest kuni mehhanismide ja detailideni välja – sõltumata ruumi otstarbest.“