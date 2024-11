Vann või dušinurk – kumba eelistada?

Valikul on mõistlik eelkõige lähtuda oma isiklikest eelistustest, et vannituba vastaks lõppkokkuvõttes just sinu vajadustele ja elustiilile, kuid et see lihtsam oleks, toome järgnevalt välja peamised aspektid, millele vanni ja dušinurga vahel valides tähelepanu pöörata.

Hinda ruumi suurust ja stiili

Esimese asjana võiksid hinnata ruumi suurust ja planeeringut, et teha kindlaks, kui suur ala vannitoast on võimalik vannile või dušile eraldada. Nii saad hoiduda hilisemast pettumusest, kus plaan vannituppa lõõgastav vann paigaldada lõppeb olukorraga, kus ruumipiirangut arvesse võttes tuli rahulduda väikseimate mõõtudega mudeliga ning seeläbi on iga kitsastes oludes ette võetud vanniskäik kõike muud kui lõõgastav protseduur. Sellises olukorras võib olla palju mõistlikum ehitada avar dušinurk, milles veejugasid targalt suunates ja reguleerides on võimalik päriselt pärast rasket tööpäeva aeg maha võtta.

Vähem tähelepanu ei maksa pöörata ka ruumi üldisele stiilile, kuna selleks, et pesemisprotseduurid oma rahustavat mõju saaksid pakkuda, peab ka ruumi üldmulje olema ühtne. Kuigi üldiselt on nii dušide, kui ka vannide maailmas olemas neid, mis sobivad maalähedasse vannituppa või vastupidi ultramoodsasse, siis teatud juhtudel ei pruugi näiteks soovitud modernse disainiga mullivann vannitoas just kõige loomulikuma elemendina mõjuda.

Kumb on ökonoomsem?

Kuigi üldtuntud arvamuse järgi kaasnevad vanni omamisega suuremad veearved, siis tegelikult ei pruugi see nii olla ja veekasutus sõltub suuresti hoopis selle omanike harjumustest. Kui duši all pesemine tähendab enamikel päevadel sinu jaoks viie minuti pikkuseid protseduure, siis on see kindlasti veesäästlikum, kui vannis käimine. Samas kui ennast mitmekümneks minutiks duši alla unustada, siis ilmselt ei ole veetarbimise seisukohast suurt vahet, kas käia vannis või duši all.