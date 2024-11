FOTOD | Basseini ja talveaiaga põhjamaine kodu, kus suvi kestab aasta ringi

Arhitektide kujundatud luksuslik ja ajatu joonega villa on projekteeritud nii, et lõuna poolele jääb suur puidust terrass, mis on varustatud basseiniga. Bassein ei ole kasutatav ainuüksi suvel, sest sinna avaneb pääs ka hubasest ja päikselisest talveaiast. Talveaeda kasutatakse aastaringselt ning see asub elu- ja magamistoa vahel.