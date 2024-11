FOTOD | Kergelt mängulise vimkaga kodu Kalarannas

Huvitavaks teeb selle kodu ka asjaolu, et oma soovide ja vajaduste täitmiseks oli võimalus osta kaks kõrvuti asetsevat korterit. Abielupaar haaras sellest kinni ja nii projekteeriti need kokku üheks suureks korteriks. See tähendas ruumiprogrammi muutmist ja kõike muud, mida selline muudatus endaga kaasa toob, sealhulgas uue ventilatsioonisüsteemi, elektrijuhtmete, valgustuse jne paigaldamist. Tänu nii põhjalikule ettevõtmisele on tegemist ühe suurema ruutmeetrite arvuga korteriga terves Kalaranna kvartalis.