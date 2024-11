NÕUANDEID | Kuidas koduste vahenditega keraamiliste plaatide vuugid puhtaks saada?

Plaaditud seinu leiab peaaegu igast köögist ja vannitoast. Populaarsed on nad mitmel põhjusel, eelkõige aga just selle poolest, et neid on lihtne puhastada. Kui kivi- ja glasuuritud plaatidelt ongi mustust mugav maha pesta, siis vuugikohtadega asjad nii lihtsad ei ole. Tihti on sinna kogunenud šampooniplekid või toidujäätmed, mis ei taha mitte kuidagi ära tulla. Milliste koduste vahendite abil siiski probleemile lahendus leida?