Müüt või tõde - kas küünalde põletamine saastab õhku ja kujutab tervisele ohtu?

Lõhnaküünalde põletamisel eraldub lisaks ka lõhnaaineid. Lõhnaained on lenduvad orgaanilised ühendid, tänu millele me erinevaid aroome tunneme. Lõhnaküünlad võivad tundlikel inimestel allergiaid tekitada. Seetõttu on ka küünalde etikettidel välja toodud teadaolevad allergeenid, kui nende tase tootes on tavapärasest tasemest kõrgem. Valdav enamus kasutajaid saab selliseid küünlaid ilma probleemideta nautida. Need vähesed, kes on aga teatud koostisosade suhtes tundlikud, on sellest tavaliselt teadlikud ning nii nagu toidu või kosmeetika puhul leiavad vajaliku teabe allergeenide osas etiketilt. Mittesobivuse korral jäetakse toode ostmata. Umbes 95% inimestel ei tekita küünaldes kasutatavad lõhnaained allergilist reaktsiooni.