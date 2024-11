FOTOD | Naiste rajatud kogukonnasaun Tallinna kesklinnas võlub mere läheduse ja šiki arhitektuuriga

Logi saun on kodanikualgatusel rajatud lihtne puuküttega avalik saun Tallinna kesklinnas mere ääres. Tegu on askeetliku ajutise puithoonega, mis pakub lihtsat ja ehedat saunakogemust. Off-grid saun on puuküttega, kümmeldakse meres ning pimedal ajal annavad valgust küünlad ja LED-laternad.

Köetav ja soojustatud osa „kuumik“ on tehases valminud ning tervikmoodulina uude asukohta teisaldatav puitkarkassil maht. Selle ümber on multifunktsionaalne kütmata kuur, mis toimib nii riietusruumi kui vajadusel sündmusruumina, pakkudes kaitset meretuulte eest. Lihtsa vormiga hoonel on kaarjas peauks, mis avatuna signaliseerib, et saun on köetud ja külastajatele avatud. Suuri paarisuksi avades on võimalik kuuri kasutust vastavalt ilmale ning sündmusele kohandada.

„Kuna meil on õigus olla antud asukohas vaid ajutiselt, oli puit kõige loogilisem valik, sest see on materjalina väga nö plastiline - kergelt kasutatav ning vajadusel ka korduskasutatav, pealegi veel ka hubane“ kommenteeris üks saunanaistest Regina Viljasaar-Frenzel. „Hoone vorm kasvas aga välja sauna südamest, suurest Soome kerisest, mille kütmine algab hommikul ning mis kirjutab ruumile omajagu tingimusi ette. Ja vastutus on ju suur, sest suhteliselt väikesel pinnal saavad kokku tuli, vesi ja inimesed. Kuid valminud saun tõesti ongi selline, nagu eesmärk oli kogu nelja ettevalmistusaasta jooksul - rajada üks lihtne, hea, aus koht“ lisas ta.

Žürii otsustas oma tunnustuse anda just eheda, ausa, oskusliku, samas ökonoomse puidu kasutamise eest. Maja rikastab linnaruumi, soosib paiga avalikku kasutust ja sauna(liste) ümbrusele ja keskkonnale avatust. Saunaga on loodud võimalus nautida looduskeskset (ruumi)kogemust ning traditsioonilist vaimu ja ihu puhastamist linnainimesele juba kaugeks jääma kippuval moel: kogukondlike suhteid keskkonda hoidvalt ja austavalt.