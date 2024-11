EKSPERT SOOVITAB | Kuidas kaitsta veetorusid ja arvestit külmumise eest?

• Kui torustik on külmumas ja seda pole võimalik soojustada, võib lühiajalise abinõuna jätta veekraani pisut lahti, et toimuks vee liikumine, mis vähendab torustiku läbikülmumise kiirust.

• Kui vesi on torus juba jäätunud, tuleks esmalt lahti võtta kergesti eemaldatavad toruliitmikud, et sulamisel oleks veel ruumi paisuda ja torust välja voolata. Kui liitmikke lahti ei ühendata, võib see viia torustiku purunemiseni. See kehtib ka kevadeti, kui soojus hakkab külmunud torustikku sulatama. Ulatuslikuma külmumise korral tuleks pöörduda professionaalsete torutööde teostajate poole.