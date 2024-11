Suurimad vead, mida talvisel ajal toataimede eest hoolitsedes tegema kiputakse

Vale kastmine

Kindlasti ei tasuks minna närbunud välimusega taime kohe suure koguse veega turgutama. Üks peamiseid põhjuseid, miks taimed talvel oma veetlevuse kaotavad, on vale kastmine — selleks võib olla alakastmise kõrval ka ülekastmine. Kui taim on asetatud radiaatori lähedusse, võib juhtuda, et kuiva õhu mõjul kuivab pindmine mullakiht kiiremini kui alumine. Enne kastmist tasub puitpulga abil kindlaks teha, kas ka mulla alumine kiht on nii kuiv, et taim kastmist vajab. Liigniiskus teatavasti põhjustab juurtel mädanikke ja muudab taime vastuvõtlikuks teistelegi taimehaigustele.