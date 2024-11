Eesti esimene villade kvartal võlub premium-klassi lahenduste ja mugavustega

Everaus Kinnisvara rajatud uusarendus Rae vallas Järvekülas on keskkonda suurepäraselt sobituva arhitektuuriga elamuarendus, kus eramud ja paarismajad pakuvad luksuslikke ja eksklusiivseid lahendusi ja mugavusi. Lisaks heale arhitektuurile ja ruumikale ruumilahendusele on neil A-energiklassi kodudel maaküte ja soojustagastusega ventilatsioon, päikesepaneelid ja maaküttepõhine jahutussüsteem, individuaalne elektriauto laadimisjaam ja esteetiliselt terviklik jäätmemajandus, kamin elutoas ja ergonoomiline vann terrassil ning Bisly nutikodu lahendus.

Avar ruumilahendus

Kahekordsed majad on kuuetoalised (seejuures neli magamistuba) ja ühekordsed majad on viietoalised (seejuures kolm magamistuba). Lisaks magamistubadele on majas avatud köögiga kõrge laega elutuba ning eraldi tuba kodukontori, külalistetoa või lisa magamistoa sisseseadmiseks. Igal majal on garaaž ja saun. Lisaks saunas asuvale dušile on kahekordsetes majades vannituba maja teisel korrusel ja ühekordsetes majades eraldi duširuum peamagamistoas.