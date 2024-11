LUGEJATE LEMMIK | Tuntud vorm uues ja hästi läbimõeldud puiduses kuues

Kuuse elamusmajad on Kõrvemaa matka- ja suusakeskusse rajatud puhkemajad. „Majad on saanud nime varalahkunud legendaarse spordireporter Lembitu Kuuse järgi, kelle sümboolikat on majades eksponeeritud. Majades on hing sees. Kuusekujulised majad kuuse-männimetsa sees, täpsustab majade nimelugu ja olemust tellija Margus Mäll SPORTLAND Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusest.