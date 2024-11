Millised aknakatted valida

Magamistubadesse valitakse enamasti täispimendav materjal – paljudele on see just une ajal asendamatu. Kes mingil põhjusel ei soovi interjööri aknakatete näol eriti kangast tuua, võib kaaluda Rooma kardinat. See on funktsionaalne lahendus: kangast saab kardinasüsteemil mitmes suunas liigutada, samuti saab samale süsteemile kinnitada nii varjava kui ka õhukese materjali.