ITAALIA REMONDIBLOGI | Kuidas meestearstist sai töödejuhataja ja hinnapakkumised järsku kolm korda soodsamaks läksid

Eelmisest postitusest on möödas juba peaaegu pool aastat ja siis hõiskasin, et oleme leidnud ehitusele projektijuhi ja tööd hakkavad kohe-kohe pihta. Reaalsuses läksid asjad veidi teisiti ja meie teed Claudioga, kes kõike organiseeris, läksid õnneks lahku. Õnneks sellepärast, et tänu Claudio kadumisele hoidsime kokku väga suure summa raha.