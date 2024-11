Avatud riiulid köögis — mis on nende plussid ja miinused?

Riiulid peavad olema alati piinlikult korras ning tuleb jälgida, et sinna ei hakkaks kuhjuma juhuslikke asju. Avatud riiulisse tuleb suhtuda kui disainielementi ja seetõttu ei sobi sinna kõike panna, mis võib tähendada jällegi seda, et kõikidele asjadele ei leidu oma kohta.

Kui kapiuste taha on võimalik mahutada igasugust kraami ja rohkem, siis riiulid näevad paremad välja, kui seal ei ole liiga palju asju. Lühidalt öeldes tähendab see seda, et kinniste ustega kappi on võimalik ära mahutada rohkem kraami ning ei pea väga mõtlema, mis sobib eksponeerimiseks ja mis mitte.